Napoli in stato d’allerta | attesi tifosi dell’Eintracht nonostante il divieto

Forzazzurri.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il divieto i tifosi dellEintracht sono attesi a Napoli Clima di tensione a Napoli in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli in stato d8217allerta attesi tifosi dell8217eintracht nonostante il divieto

© Forzazzurri.net - Napoli in stato d’allerta: attesi tifosi dell’Eintracht nonostante il divieto

