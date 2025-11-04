Napoli in discesa con l’Eintracht Francoforte a 1,57 su Sisalit
(Adnkronos) – Prende il via la quarta giornata di Champions League, il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte e sono vietati altri passi falsi. Dopo le sconfitte con il City e il Psv, infatti, la squadra di Conte deve vincere per non perdere altro terreno in classifica e non mettere in pericolo almeno la qualificazione ai playoff della competizione. Tedeschi in una situazione analoga, con 3 punti frutto di una sola vittoria in tre gare: si preannuncia dunque una sfida combattuta visto che, per entrambe, perdere significherebbe scivolare fuori dalle posizioni utili per accedere ai playoff. Il pronostico degli esperti di Sisal è tutto dalla parte del Napoli, avanti a 1,57, l’impresa al Maradona dell’Eintracht è a 5,25, il pareggio a 4,25. 🔗 Leggi su Seriea24.it
