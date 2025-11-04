Napoli fermato dall’Eintracht altro 0-0 al Maradona in Champions

NAPOLI, 4 NOVEMBRE 2025 – Altro pareggio senza reti per il Napoli che, dopo lo 0-0 con il Como in campionato, non riesce a sfondare neppure contro l’Eintracht Francoforte nella serata di Champions League al Maradona. Gli uomini di Antonio Conte hanno faticato a creare gioco e ritmo. Il possesso palla è stato sterile e la manovra prevedibile, con poche conclusioni realmente pericolose. Nel primo tempo Hojlund e Elmas si fermano su Zetterer, Anguissa manda alto. Nella ripresa prova a scuotere il Napoli McTominay, ma la mira resta imprecisa. Il portiere tedesco salva ancora nel finale su Hojlund. L’unico brivido per i tifosi ospiti arriva da un quasi autogol di Gutierrez. 🔗 Leggi su Primacampania.it

