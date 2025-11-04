Napoli esposto su installazioni di Natale | Verificare rispetto di aree vincolate

Un esposto per installazioni natalizie in aree vincolate e di pregio storico-paesaggistico, con richiesta di verifica di conformità " e, se del caso, di rimozione". Lo ha inviato Pino De Stasio, consigliere della Municipalità 2 di Napoli. Destinatari sono la Soprintendenza, la Prefettura, il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il ministero della Cultura, l'assessorato comunale al Turismo e il sindaco Gaetano Manfredi. Allegando alcune foto, De Stasio sottolinea la presenza di "addobbi e installazioni natalizie di carattere scenografico, comprendenti strutture tridimensionali di notevoli dimensioni e luminarie fissate a elementi architettonici o di arredo urbano".

