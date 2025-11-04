Inter News 24 . I risultati. Il cammino del Napoli in Champions League continua a essere deludente. La squadra guidata dal tecnico Antonio Conte non è andata oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro l’Eintracht Francoforte, nella sfida valida per la quarta giornata della League Phase. Nonostante un match equilibrato, i partenopei non sono riusciti a trovare il guizzo vincente per sfondare la difesa tedesca, confermando le difficoltà in ambito europeo. Questo pareggio non smuove la classifica degli azzurri: il Napoli resta lontanissimo dalle posizioni di vertice, occupando un anonimo 19° posto con soli 4 punti in altrettante giornate, e rischia di scivolare ancora più indietro al termine del turno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Eintrahct Francoforte 0-0, continuano le difficoltà in Champions per Conte: Arsenal a valanga sullo Slavia Praga