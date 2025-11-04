Napoli Eintrahct Francoforte 0-0 continuano le difficoltà in Champions per Conte | Arsenal a valanga sullo Slavia Praga
Inter News 24 . I risultati. Il cammino del Napoli in Champions League continua a essere deludente. La squadra guidata dal tecnico Antonio Conte non è andata oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro l’Eintracht Francoforte, nella sfida valida per la quarta giornata della League Phase. Nonostante un match equilibrato, i partenopei non sono riusciti a trovare il guizzo vincente per sfondare la difesa tedesca, confermando le difficoltà in ambito europeo. Questo pareggio non smuove la classifica degli azzurri: il Napoli resta lontanissimo dalle posizioni di vertice, occupando un anonimo 19° posto con soli 4 punti in altrettante giornate, e rischia di scivolare ancora più indietro al termine del turno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Politano torna sulla vittoria contro l'Inter Le sue parole alla vigilia di Napoli Eintrahct Francoforte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: la squadra di Conte non brilla, ora ha solo 4 punti - McTominay e Hojlund sprecano due occasioni nella ripresa ... Si legge su corrieredellosport.it
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. Lo riporta sport.sky.it
Napoli-Eintracht Francoforte: video e highlights - 0 alla squadra di Conte, che non svolta in Champions e si porta a 4 punti in classifica. Si legge su sport.sky.it