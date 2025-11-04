Napoli-Eintracht, vedi gara contro il Como. Azzurri in controllo, rischiano pochissimo a parte qualche ripartenza nella parte finale ma manca la zampata, il tocco finale e quella “cazzimma” sotto porta. In tal senso si era registrato un passo indietro a livello mentale (non bisogna per forza perdere se si nota un calo o un blocco nervoso): meno cattivi rispetto a Inter e Lecce, quasi timorosi nonostante la superiorità tecnica. È la seconda partita dove quel signore di nome Kevin e di cognome De Bruyne ha fatto sentire tutta la sua mancanza nell’ultimo passaggio e nelle invenzioni (altro che problema di cui qualcuno ha parlato). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht, vedi gara contro il Como. Si sente la mancanza di De Bruyne