Napoli-Eintracht scelta a sorpresa di Conte | Neres non gioca ecco il perché
Il pareggio a reti bianche contro il Como in campionato ha lasciato un messaggio chiaro ad Antonio Conte: in Champions League non si può sbagliare. Per la delicata sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha bisogno di certezze, equilibrio e cattiveria. E per trovarle, il tecnico ha fatto una scelta forte, inaspettata, che sta già facendo discutere: fuori David Neres, dentro Elif Elmas. Perché Neres non gioca titolare contro l’Eintracht?. La decisione di Antonio Conte di escludere David Neres è puramente tecnico-tattica e non legata ad alcun problema fisico del giocatore. L’allenatore ha preferito affidarsi a Elif Elmas come esterno sinistro del tridente per garantire maggiore equilibrio e copertura alla squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Scopri altri approfondimenti
Napoli-Eintracht, Elmas parte titolare. Lobotka torna padrone del centrocampo In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
LA NOTA - Musto: "Napoli-Eintracht, divieto di trasferta ai tedeschi scelta obbligata e logica per evitare una nuova guerriglia" - “Sono stupito dalle dichiarazioni di Markus Krosche, direttore sportivo dell'Eintracht, che ha definito ridicole le motivazioni che hanno accompagnato l'esclusione dei tifosi tedeschi dalla sfida di C ... Riporta napolimagazine.com
Napoli-Eintracht, le probabili formazioni: Elmas in vantaggio su Lang e Neres (Sky Sport) - Eintracht si avvicina sempre di più ed ecco che Sky Sport prova a ipotizzare le probabili formazioni: i dettagli su Elmas ... Secondo ilnapolista.it
Conte, messaggio enigmatico in conferenza: «Diamo fastidio alle altre, lo capisco». A chi si riferisce? Poi commento a sorpresa sull’arbitraggio - L’ex allenatore della Juventus difende la squadra e lancia un messaggio ai rivali: un Napoli capolista dà fastidio Dopo la pesante batosta europea (6- Secondo juventusnews24.com