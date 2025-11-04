Napoli-Eintracht scelta a sorpresa di Conte | Neres non gioca ecco il perché

Il pareggio a reti bianche contro il Como in campionato ha lasciato un messaggio chiaro ad Antonio Conte: in Champions League non si può sbagliare. Per la delicata sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha bisogno di certezze, equilibrio e cattiveria. E per trovarle, il tecnico ha fatto una scelta forte, inaspettata, che sta già facendo discutere: fuori David Neres, dentro Elif Elmas. Perché Neres non gioca titolare contro l’Eintracht?. La decisione di Antonio Conte di escludere David Neres è puramente tecnico-tattica e non legata ad alcun problema fisico del giocatore. L’allenatore ha preferito affidarsi a Elif Elmas come esterno sinistro del tridente per garantire maggiore equilibrio e copertura alla squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

