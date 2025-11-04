Napoli-Eintracht nessun problema sotto il profilo dell' ordine pubblico

Tutto è andato per il meglio sotto il profilo dell'ordine pubblico in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte. Spiegamento di forze dell'ordine straordinario in zona stadio e dintorni e nessun problema dal punto di vista della sicurezza.Per il match era previsto il divieto di trasferta per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it