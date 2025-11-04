Napoli-Eintracht Lobotka torna titolare Possibile sorpresa Elmas

Teleclubitalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima partita in Champion’s League è stata una disfatta per il Napoli: il 6 a 2 ad Eindhoven. Da lì però la squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como. Ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match contro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli eintracht lobotka torna titolare possibile sorpresa elmas

© Teleclubitalia.it - Napoli-Eintracht, Lobotka torna titolare. Possibile sorpresa Elmas

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli eintracht lobotka tornaNapoli-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni: torna Lobotka dal 1' - Il Napoli si prepara a ospitare l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League 2025- Segnala tuttomercatoweb.com

napoli eintracht lobotka tornaProbabili formazioni Napoli Eintracht/ Quote: torna Lobotka (Champions League, 4 novembre 2025) - Probabili formazioni Napoli Eintracht, oggi martedì 4 novembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. Come scrive ilsussidiario.net

napoli eintracht lobotka tornaNapoli-Eintracht, Sky sulla formazione: "Torna Lobotka! Due dubbi per Conte" -  Non sono previste tante novità dall'allenatore degli azzurri rispetto al pari di ... Secondo tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Lobotka Torna