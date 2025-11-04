Napoli-Eintracht Lobotka torna titolare Possibile sorpresa Elmas
L’ultima partita in Champion’s League è stata una disfatta per il Napoli: il 6 a 2 ad Eindhoven. Da lì però la squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como. Ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match contro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"NAPOLI NON E' SICURA" Arriva la durissima critica dall'Eintracht in vista della partita odierna - facebook.com Vai su Facebook
Quarto match di Uefa Youth League: Napoli-Eintracht Starting XI: Spinelli, De Chiara, Torre, Genovese, Gambardella, De Luca, Smeraldi, Anic, Saviano, Baridò, De Martino. All.Rocco #NapoliEintracht #UYL #ForzaNapoliSempre - X Vai su X
Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni: torna Lobotka dal 1' - Il Napoli si prepara a ospitare l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League 2025- Segnala tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Napoli Eintracht/ Quote: torna Lobotka (Champions League, 4 novembre 2025) - Probabili formazioni Napoli Eintracht, oggi martedì 4 novembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. Come scrive ilsussidiario.net
Napoli-Eintracht, Sky sulla formazione: "Torna Lobotka! Due dubbi per Conte" - Non sono previste tante novità dall'allenatore degli azzurri rispetto al pari di ... Secondo tuttonapoli.net