L’ultima partita in Champion’s League è stata una disfatta per il Napoli: il 6 a 2 ad Eindhoven. Da lì però la squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como. Ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match contro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli-Eintracht, Lobotka torna titolare. Possibile sorpresa Elmas