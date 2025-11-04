Napoli-Eintracht le probabili formazioni | Elmas in vantaggio su Lang e Neres Sky Sport

Alle 18.45 il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte al Maradona. Ecco le probabili formazioni di Sky Sport, con Elmas favorito per una maglia da titolare. Napoli-Eintracht, le probabili formazioni: la decisione su Elmas. Nelle scelte di formazione, Gutierrez sembra aver superato Olivera per la fascia sinistra, mentre in attacco Elmas è in vantaggio su Neres e Lang per completare il tridente insieme a Politano e Hojlund. Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas Allenatore: Antonio Conte. «Napoli è uno dei posti più pericolosi del mondo», l’Eintracht raddoppia la scorta alla squadra “Napoli è uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale”, dice Philipp Reschke alla Faz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht, le probabili formazioni: Elmas in vantaggio su Lang e Neres (Sky Sport)

