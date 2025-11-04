Napoli-Eintracht le pagelle | McTominay sciupone 5 Elmas-play è da 6,5

Nella squadra di Conte deludono anche Di Lorenzo e Hojlund. Tra i tedeschi il migliore è capitan Koch, bene anche l'ex Bologna Theate . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Eintracht, le pagelle: McTominay sciupone, 5. Elmas-play è da 6,5

Altre letture consigliate

Manchester City-Napoli 2-0 Napoli-Sporting 2-1 Psv-Napoli 6-2 Napoli-Eintracht 0-0 Quattro punti in quattro partite, con un calendario sicuramente difficile ma non così proibitivo, City escluso. Il Napoli d’Europa non funziona. Il doppio impegno sta dive - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, le pagelle: McTominay, serata no. Rrahmani una garanzia - 0 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Riporta tuttomercatoweb.com

Napoli-Eintracht 0-0, pagelle: senza De Bruyne l’attacco non decolla, Hojlund delude, serataccia per McTominay - difensivo dei tedeschi, il danese dovrebbe fare la differenza ma non incide, male anche lo scozzese ... Lo riporta sport.virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0: Conte incartato, McTominay e Hojlund insufficienti - Voti pagelle, top, flop e tabellino della quarta giornata di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte ... Scrive calciomercato.it