Napoli-Eintracht | la statistica-talismano di Hojlund | il dato è del 100%
Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund per la decisiva notte di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ma non lo fa solo per la necessità di ritrovare i suoi gol. Dietro la caccia alla rete perduta del danese, a secco da quasi un mese, si nasconde un dato statistico potente, quasi scaramantico, che lo ha trasformato nel vero e proprio talismano della squadra di Antonio Conte. Qual è la statistica che esalta l’importanza di Hojlund?. Il dato è semplice e inequivocabile: nelle tre partite in cui Rasmus Hojlund è andato a segno finora (contro Fiorentina e Genoa in campionato, e contro lo Sporting in Champions ), il Napoli ha sempre conquistato la vittoria. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
