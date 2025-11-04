Napoli-Eintracht gara senza reti al Maradona | solo un punto per gli azzurri di Conte
Il Napoli non è riuscito a sfondare il muro dell’Eintracht Francoforte e al Maradona la gara è terminata 0-0: solo un punto per gli azzurri di Conte. Niente da fare per il Napoli di Antonio Conte. Nonostante le occasioni, gli azzurri non hanno superato il muro dell’Eintracht Francoforte e hanno strappato solo un punto, in Champions League, al Maradona. Napoli-Eintracht Francoforte termina 0-0: al Maradona solo un punto per i partenopei. Dopo il pareggio di Como, per il Napoli di Conte è arrivato un altro 0-0 stavolta in Champions League. Seconda gara di fila senza subire reti ma neppure senza segnare, in un momento in cui la squadra sta affrontando una vera e propria emergenza infortuni. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0. Festival di errori azzurri grazia i tedeschi Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Napoli senza idee in Champions: 0-0 con l’Eintracht e qualificazione lontana - 0 casalingo dall’Eintracht Francoforte in una gara povera di emozioni. Secondo firenzeviola.it
Champions: Napoli senza idee, solo 0-0 con l'Eintracht - Un Napoli senza idee e senza forze non riesce a superare l'Eintracht Francoforte e rallenta ulteriormente in Champions. Da ansa.it
PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0: Conte incartato, McTominay e Hojlund insufficienti - Voti pagelle, top, flop e tabellino della quarta giornata di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte ... Come scrive calciomercato.it