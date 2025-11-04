Napoli-Eintracht Francoforte oggi in Champions League | pronostico probabili formazioni dove vederla

Il Napoli scende in campo questa sera contro l’ Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono a caccia di riscatto in Champions League dopo aver conquistato solo tre punti in tre partite disputate fin qui (una sola vittoria e due sconfitte). La squadra di Antonio Conte al momento è al 23° posto della classifica, proprio dietro ai tedeschi per differenza reti. L’appuntamento oggi è alle ore 18.45 allo stadio Maradona.?????????? @Eintracht? #UEFAChampionsLeague?? Stadio Diego Armando Maradona? 18:45 CET? #ProudToBeNapoli pic.twitter.comLYOmm0KDDe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 4, 2025 Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli-Eintracht Francoforte oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla

