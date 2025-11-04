Napoli-Eintracht Francoforte le pagelle | Elmas il più vivace tra gli azzurri
Le pagelle di Napoli-Eintracht Francoforte 0-0:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6, Gutierrez 6Anguissa 6.5, Lobotka 6, McTominay 5Politano 5.5, Hojlund 5, Elmas 6.5Neres 5.5, Lang 6Conte 5.5Pinheiro 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Elmas. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Manchester City-Napoli 2-0 Napoli-Sporting 2-1 Psv-Napoli 6-2 Napoli-Eintracht 0-0 Quattro punti in quattro partite, con un calendario sicuramente difficile ma non così proibitivo, City escluso. Il Napoli d’Europa non funziona. Il doppio impegno sta dive - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, le pagelle: McTominay, serata no. Rrahmani una garanzia - 0 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Le pagelle di Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 - Resiste il muro difensivo dell'Eintracht Francoforte di fronte al Napoli. Riporta sport.sky.it
Le pagelle di Napoli-Eintracht: i top e i flop della sfida di Champions - La sfida di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte si chiude con il risultato di 0- Lo riporta ilmattino.it