Napoli Eintracht Francoforte il ds dei tedeschi | Pronti a giocarcela nonostante qualche assenza di troppo Sulla mia carriera…

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Eintracht Francoforte, il ds dei tedeschi ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ sulla sfida di questa sera. Oggi Napoli Eintracht Francoforte è uno degli snodi importanti della Champions League per entrambe le squadre, appaiate in classifica con 3 punti e in questo momento appartenenti alla zona playoff. Su La Gazzetta dello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli eintracht francoforte il ds dei tedeschi pronti a giocarcela nonostante qualche assenza di troppo sulla mia carriera8230

© Calcionews24.com - Napoli Eintracht Francoforte, il ds dei tedeschi: «Pronti a giocarcela nonostante qualche assenza di troppo. Sulla mia carriera…»

News recenti che potrebbero piacerti

napoli eintracht francoforte dsEintracht, il ds: “Napoli di un altro livello. L’assenza dei nostri tifosi? Una sconfitta per il calcio” - 0 contro il Como, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League, per riscattare il 6- Da gonfialarete.com

Il ds dell'Eintracht prudente sul Napoli: "Di un altro livello, sarà dura per noi" - Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Timmo Hardung, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per parlare. Lo riporta tuttomercatoweb.com

napoli eintracht francoforte dsDs Eintracht: "Al Maradona senza i nostri tifosi è sconfitta del calcio. Un peccato..." - Timmo Hardung, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli al Maradona: "II Napoli ... Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Francoforte Ds