Napoli Eintracht Francoforte il ds dei tedeschi | Pronti a giocarcela nonostante qualche assenza di troppo Sulla mia carriera…
Napoli Eintracht Francoforte, il ds dei tedeschi ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ sulla sfida di questa sera. Oggi Napoli Eintracht Francoforte è uno degli snodi importanti della Champions League per entrambe le squadre, appaiate in classifica con 3 punti e in questo momento appartenenti alla zona playoff. Su La Gazzetta dello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Come nel 2023, 500 tifosi dell’Eintracht sono già partiti per Napoli (La Bild) L'Eintracht minimizza la situazione da giorni e gli italiani al momento condividono questa opinione. Però il club di Francoforte ha già predisposto l'assistenza legale in loco in caso di e - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche... ai bergamaschi - BergamoNews - X Vai su X
Eintracht, il ds: “Napoli di un altro livello. L’assenza dei nostri tifosi? Una sconfitta per il calcio” - 0 contro il Como, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League, per riscattare il 6- Da gonfialarete.com
Il ds dell'Eintracht prudente sul Napoli: "Di un altro livello, sarà dura per noi" - Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Timmo Hardung, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per parlare. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Ds Eintracht: "Al Maradona senza i nostri tifosi è sconfitta del calcio. Un peccato..." - Timmo Hardung, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli al Maradona: "II Napoli ... Scrive tuttonapoli.net