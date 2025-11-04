Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League | Conte non sfonda in Europa pari al Maradona | Live 0-0

Alla formazione partenopea serve una vittoria per rientrare in corsa per la qualificazione alla fase dell'eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League: Conte non sfonda in Europa, pari al Maradona | Live 0-0

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'arbitro di Napoli-Eintracht ha estratto un giallo prima di raggiungere gli spogliatoi all'indirizzo del duo Conte-Oriali mentre uscivano dal rettangolo verde. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, risultato LIVE della partita di Champions League - 0, risultato LIVE della partita di Champions League ... Segnala sport.sky.it

Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Napoli-Eintracht: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions - Gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a raddrizzare la situazione dopo un avvio complicato e nel quarto turno della fase campionato ospitano al Maradona i tedeschi di Dino Toppmöller ... Segnala tuttosport.com