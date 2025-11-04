Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 | solo rammarico al Maradona si complica il discorso Champions

Ilmattino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo pareggio di fila per il Napoli, seconda delusione di fila. Solo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte per il quarto punto della Champions League degli azzurri. Un primo tempo a senso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli eintracht francoforte 0 0 solo rammarico al maradona si complica il discorso champions

© Ilmattino.it - Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: solo rammarico al Maradona, si complica il discorso Champions

Argomenti simili trattati di recente

napoli eintracht francoforte 0Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari - Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0- Segnala msn.com

napoli eintracht francoforte 0NapoliEintracht Francoforte 0-0, cronaca e highlights: i Partenopei non pervenuti in Champions! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Conte e i suoi creano di più ma non riescono a trovare la rete e rischiano pesante! Da generationsport.it

napoli eintracht francoforte 0Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, le pagelle: McTominay, serata no. Rrahmani una garanzia - 0 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Francoforte 0