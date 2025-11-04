Napoli-Eintracht Elmas senza filtri | messaggio chiaro a Conte
Dopo il tonfo clamoroso subito contro il PSV, il Napoli torna in scena in Europa. Attualmente inchiodati al 23° posto in classifica, con l’Eintracht Francoforte, una squadra tosta, organizzata e piena di talento, c’è tantissimo in palio. E, intervistato pre-partita, Eljif Elmas ha fatto chiarezza sul match e sul suo ruolo nei piani di Conte. Conte, senti Elmas: pronto a tutto per giocare. Queste le parole del macedone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Esterno alto? Qualche volta è difficile giocare da per tutto, ma cerco di fare sempre il massimo. Sono sempre a disposizione del mister. Io sono trequartista, ma gioco ovunque. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napoli-Eintracht, Elmas parte titolare. Lobotka torna padrone del centrocampo In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Napoli-Eintracht, Elmas parte titolare. Lobotka torna padrone del centrocampo - Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della Champions League 2025/26. Si legge su ilnapolista.it
Napoli-Eintracht, pre-partita: Conte ne cambia due, Elmas sulla sinistra - Il Napoli si prepara a ospitare l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico ... Lo riporta tuttonapoli.net
Napoli, Elmas: “Gioco da tutte le parti, serve massimo impegno contro l’Eintracht” - L'attaccante macedone del Napoli, Eljif Elmas, si presenta ai microfoni di Sky Sport prima della sfida europea contro i tedeschi dell'Eintracht. Lo riporta tuttomercatoweb.com