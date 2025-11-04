Napoli-Eintracht Elmas senza filtri | messaggio chiaro a Conte

Dopo il tonfo clamoroso subito contro il PSV, il Napoli torna in scena in Europa. Attualmente inchiodati al 23° posto in classifica, con l’Eintracht Francoforte, una squadra tosta, organizzata e piena di talento, c’è tantissimo in palio. E, intervistato pre-partita, Eljif Elmas ha fatto chiarezza sul match e sul suo ruolo nei piani di Conte. Conte, senti Elmas: pronto a tutto per giocare. Queste le parole del macedone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Esterno alto? Qualche volta è difficile giocare da per tutto, ma cerco di fare sempre il massimo. Sono sempre a disposizione del mister. Io sono trequartista, ma gioco ovunque. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

