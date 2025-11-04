Napoli-Eintracht Elmas parte titolare Lobotka torna padrone del centrocampo
Tra circa un’ora, alle 18:45, Napoli ed Eintracht Francoforte scenderanno in campo al “Maradona” per la quarta giornata della Champions League 202526. Pochi minuti fa, entrambi i club hanno ufficialmente comunicato le formazioni titolari. Di seguito le scelte di Antonio Conte per la squadra azzurra e di Dino Toppmöller per quella tedesca. Napoli-Eintrcht, ecco le formazioni ufficiali. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte. EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Laon, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
