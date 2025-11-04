Napoli-Eintracht Conte sorprende ancora | doppia novità a sinistra le formazioni ufficiali
Tutto pronto al Maradona per la quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, col Napoli che sfiderà l’ Eintracht Francoforte, cercando riscatto dopo la batosta del 6-2 contro il PSV. Svelte anche le formazioni ufficiali del match delle 18:45. Napoli – Eintracht, le formazioni ufficiali. Lobotka c’è. In difesa rientra Rrahmani, mentre a sinistra si rivede Gutierrez. Conte sceglie Elmas e Politano ai lati di Hojlund. Di seguito le formazioni: NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas Allenatore: Antonio Conte EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Laon, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt Allenatore: Dino Toppmoller. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
