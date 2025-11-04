Napoli-Eintracht Conte rivoluziona la formazione | cambiano le gerarchie

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Como, in casa Napoli c’è voglia di riscatto. In più, la sfida contro l’Eintracht di Francoforte potrebbe servire a cancellare il disastroso risultato di Eindhoven. Antonio Conte, nonostante le defezioni, metterà in campo l’undici titolare migliore per tornare alla vittoria in Champions League. Tante le novità rispetto alle ultime formazioni. Napoli senza Spinazzola: ballottaggio a sinistra. Antonio Conte ha perso anche Leonardo Spinazzola, uscito malconcio all’intervallo nell’ultimo turno di campionato. Oliveira si gioca il posto con Miguel Gutierrez, ma a vincere il ballottaggio dovrebbe essere proprio lo spagnolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Eintracht, Conte rivoluziona la formazione: cambiano le gerarchie

Argomenti simili trattati di recente

Come nel 2023, 500 tifosi dell’Eintracht sono già partiti per Napoli (La Bild) L'Eintracht minimizza la situazione da giorni e gli italiani al momento condividono questa opinione. Però il club di Francoforte ha già predisposto l'assistenza legale in loco in caso di e - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche... ai bergamaschi - BergamoNews - X Vai su X

Napoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie. Il prefetto: «Grande attività di prevenzione» - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV. Riporta ilmattino.it

Napoli-Eintracht, dove vederla oggi in TV e streaming: Conte si affida al 4-3-3, le formazioni - Ritorna la Champions League e al Maradona oggi 4 novembre di scena c'è Napoli- Secondo fanpage.it

Conte alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte: "Siamo primi nonostante tutto. Stiamo lottando e diamo fastidio. In Champions avversario forte" - Archiviato il pareggio a reti bianche con il Como di Fabregas, il Napoli di Antonio Conte si prepara a tornare in campo allo stadio " ... Secondo eurosport.it