Napoli-Eintracht Conte rassicura tutti sulle condizioni di Lobotka | parole nette
Antonio Conte non nasconde la determinazione alla vigilia del match di Champions contro l’ Eintracht Francoforte. Il tecnico salentino, con il piglio di chi sa che ogni partita è una finale, ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle scelte tattiche. Conte carica i suoi: le parole del mister. Su Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro, Conte è stato chiaro: “Si è allenato regolarmente, anche prima della gara col Como. Può giocare tutta la partita, è pronto”. Poi una menzione speciale per Miguel Gutierrez ed Eljif Elmas, due nomi che stanno conquistando sempre più spazio: “Sono due giocatori che fanno parte delle novità buone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Napoli-Eintracht, Elmas parte titolare. Lobotka torna padrone del centrocampo In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Napoli, Conte: "È una partita importante per orientare il nostro cammino in Europa" - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida europea, in Champions League, tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Da tuttomercatoweb.com
Napoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie. Il prefetto: «Grande attività di prevenzione» - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV. Riporta ilmattino.it
Stasera Napoli-Eintracht: un dubbio per Conte, i tedeschi senza un big - Champions League, il Napoli cerca il riscatto contro l’Eintracht Francoforte dopo la sconfitta 6- Da internapoli.it