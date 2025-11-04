Napoli-Eintracht Conte rassicura tutti sulle condizioni di Lobotka | parole nette

Antonio Conte non nasconde la determinazione alla vigilia del match di Champions contro l’ Eintracht Francoforte. Il tecnico salentino, con il piglio di chi sa che ogni partita è una finale, ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle scelte tattiche. Conte carica i suoi: le parole del mister. Su Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro, Conte è stato chiaro: “Si è allenato regolarmente, anche prima della gara col Como. Può giocare tutta la partita, è pronto”. Poi una menzione speciale per Miguel Gutierrez ed Eljif Elmas, due nomi che stanno conquistando sempre più spazio: “Sono due giocatori che fanno parte delle novità buone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Eintracht, Conte rassicura tutti sulle condizioni di Lobotka: parole nette

