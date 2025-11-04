Napoli-Eintracht Conte non fa drammi | Oggi ci è mancato solo il gol

Napoli, 4 novembre 2025 - Altro giro, altro 0-0 non esattamente emozionante per il Napoli al Maradona: dopo il Como, anche l' Eintracht Francoforte ferma al palo gli azzurri, complicando loro di parecchio il cammino in Champions League che dopo la debacle in casa del PSV Eindhoven del turno precedente si era già messo in salita. Le dichiarazioni di Conte. Nonostante tutto, in conferenza stampa Antonio Conte (che oggi curiosamente, complice l'emergenza infortuni, si è giocato solo due cambi) non fa drammi, puntando innanzitutto il dito su un Eintracht a suo dire stasera molto arroccato dietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Eintracht, Conte non fa drammi: "Oggi ci è mancato solo il gol"

