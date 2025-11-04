Napoli-Eintracht Conte | Create occasioni clamorose contro una squadra venuta qui solo a difendersi
"Bisogna dare merito a loro. Sicuramente fa strano vedere una squadra tedesca chefa un calcio così difensivo, perché alla fine l'Eintracht è venuto a fare un calcio difensivo. Lo avessimo fatto noi in Germania, si sarebbe parlato di calcio italiano, catenaccio e ripartenza, e invece noi comunque. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Spazio Napoli. . Qualificazione complicata per il Napoli dopo il pareggio contro l'Eintracht? Nella conferenza post partita Antonio Conte ha spiegato con chiarezza la situazione #CalcioNapoli #NapoliEintracht #ChampionsLeague #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Napoli, Conte: "L'Eintracht ha fatto catenaccio. se non facciamo goal non possiamo vincere" - Dopo il pareggio senza reti tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione. Riporta tuttomercatoweb.com
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: la squadra di Conte non brilla, ora ha solo 4 punti - McTominay e Hojlund sprecano due occasioni nella ripresa ... Secondo msn.com
Conte mastica amaro dopo lo 0-0 con l’Eintracht: «Strano vedere una squadra tedesca fare un catenaccio così, l’avessimo fatto noi…» - 0 con l’Eintracht: elogia la prestazione ma non il cinismo, la squadra ha creato tanto senza riuscire a segnare Un pareggio che sa di sconfitta, un altro passo falso che complica m ... Riporta juventusnews24.com