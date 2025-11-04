Napoli-Eintracht con i tedeschi volano manite Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool

Tuttosport snocciola un po’ di statistiche sul match di Champions del Napoli di questa sera contro l’Eintracht. “La quarta giornata di Champions League regala sfide da brivido, anche per l’importanza dei tre punti in palio. Il Napoli di Antonio Conte ospita l’Eintracht Francoforte che, sottolinea Planetwin365.news, ha perso le ultime tre partite contro formazioni italiane senza mai andare a segno. I tedeschi, nel bene o nel male, hanno fatto parlare di loro nelle prime tre partite della “fase campionato”. Potrebbe interessarti: Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano Con l’Eintracht in campo si è visto sempre il 5-1: goleada inflitta al Galatasaray alla prima giornata ma poi incassata da Atletico Madrid e Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht, con i tedeschi volano manite. Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool

