Napoli-Eintracht con i tedeschi volano manite Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool

Ilnapolista.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tuttosport snocciola un po’ di statistiche sul match di Champions del Napoli di questa sera contro l’Eintracht. “La  quarta giornata di  Champions League  regala sfide da brivido,  anche per l’importanza dei  tre punti in palio. Il Napoli di  Antonio Conte ospita l’Eintracht  Francoforte che, sottolinea  Planetwin365.news, ha perso  le ultime tre partite contro  formazioni italiane senza mai  andare a segno. I tedeschi, nel  bene o nel male, hanno fatto  parlare di loro nelle prime tre  partite della “fase campionato”.  Potrebbe interessarti:  Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano Con l’Eintracht in campo si è visto  sempre il 5-1: goleada inflitta al  Galatasaray alla prima giornata  ma poi incassata da Atletico  Madrid e Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli eintracht con i tedeschi volano manite una inflitta al galatasaray e due rimediate da atletico e liverpool

© Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht, con i tedeschi volano manite. Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool

Leggi anche questi approfondimenti

napoli eintracht tedeschi volanoNapoli-Eintracht, con i tedeschi volano manite. Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool - Tuttosport ricorda che Il Napoli ha già battuto i tedeschi due volte in Champions nel 2022/23 per 2- Lo riporta ilnapolista.it

napoli eintracht tedeschi volanoNapoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie: c'è Lobotka - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV. Lo riporta ilmattino.it

napoli eintracht tedeschi volanoNapoli-Eintracht: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - Gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a raddrizzare la situazione dopo un avvio complicato e nel quarto turno della fase campionato ospitano al Maradona i tedeschi di Dino Toppmöller ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Tedeschi Volano