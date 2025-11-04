Napoli-Eintracht città blindata Bild | Centinaia di ultras in partenza contro i divieti

Abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini del 2023. Con l'arrivo dei tifosi dell'Eintracht di Francorte e la guerriglia urbana a Napoli. Tra cortei di incappucciati, scontri, veicoli in fiamme e danni in centro. Ora è altissima l'allerta per il nuovo incrocio in Champions League di stasera. Napoli-Eintracht, città blindata. Bild: "Centinaia di ultras in

