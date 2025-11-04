Napoli-Eintracht | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Prima dell’ Eintrach, rivisitiamo tecnicamente la gara contro il Como, Nona Giornata di Serie A, 0-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-1; Primo Tempo, 2-1; Secondo Tempo, 3-0. Percentuali realizzative: 00,00% – 00,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 00,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0): 23?, verticalizzazione per Morata, falciato dal Portiere Savic: Rigore. Batte Morata: Savic respinge. 31?, McTominay da Fuori Area: respinge il Portiere Butez. 44?, percussione di Elmas, che arrivo al tiro da Fuori Area: blocca Butez. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
