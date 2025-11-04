Napoli-Eintracht 0-0 più sbadigli che emozioni al Maradona

Napoli, 4 novembre 2025 - La pesantissima debacle nello scorso turno in casa del PSV Eindhoven, arrivati alla quarta giornata della fase campionato di Champions League, mette già il Napoli quasi spalle al muro nel match che vede l' Eintracht Francoforte ospite al Maradona. Il primo tempo si chiude con uno 0-0 che ben fotografa una gara avara di emozioni su entrambi i fronti: i ritmi si alzano nella ripresa, ma la chance più nitida sponda azzurra capita solo in pieno recupero su un'azione sporca dagli sviluppi di un corner, con Zotterer a dire di no alla zampata di Hojlund. Lo 0-0, il secondo di fila a Fuorigrotta per il Napoli dopo quello contro il Como, non si schioda e così le due formazioni restano appaiate in classifica: 4 punti a testa che, parlando della banda Conte, rischiano di essere già un bottino preoccupante per il prosieguo del cammino nel torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Eintracht 0-0, più sbadigli che emozioni al Maradona

