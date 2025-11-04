Napoli-Eintracht 0-0 l’attacco è un problema Anguissa e McTominay sprecano

Non è più un caso, è un sintomo. Il Napoli di Antonio Conte si è inceppato e non sa più segnare. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Como, arriva un altro 0-0, questa volta in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Un risultato che complica terribilmente il cammino europeo e che certifica una preoccupante sterilità offensiva, con la squadra che crea poco e spreca clamorosamente le uniche, grandi, occasioni della partita. Anguissa Come è andata la partita? Cronaca di un attacco a salve. Conte conferma Lobotka in regia dal primo minuto, con Elmas e Politano a supporto di Hojlund. L’avvio del Napoli è promettente: per circa venti minuti la squadra è aggressiva, con Elmas che appare il più ispirato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

