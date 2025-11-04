Il Napoli si appresta ad affrontare l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata del girone di Champions League. Per gli azzurri rappresenta già uno snodo cruciale per il percorso europeo dopo la cocente e umiliante sconfitta contro il PSV nella giornata precedente. La classifica per ora recita soli tre punti per i partenopei a cinque giornate dal termine, vien da sé che la vittoria oggi è un obbligo per sperare in un passaggio del turno. Conte per affrontare i tedeschi potrà contare sul ritorno di Lobotka in mezzo al campo vicino agli insostituibili Anguissa e McTominay. Davanti ci sarà il tridente composto da Politano ed Elmas sulle fasce con Hojlund riferimento centrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Eintracht 0-0, equilibrio a pochi minuti dalla fine del primo tempo (LIVE)