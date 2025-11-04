Napoli-Eintracht 0-0 Elmas | Buona partita ma serve più cattiveria
Il macedone parla dopo il pareggio del Maradona in Champions. Eljif Elmas, centrocampista azzurro, ha rilasciato a SKY alcune dichiarazioni dopo il pareggio al Maradona . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
L'Eintracht ferma il Napoli di Antonio Conte, al Maradona non si va oltre lo 0-0. Una prestazione scialba e poco concreta degli azzurri, incapaci di finalizzare quanto creato e troppo poco lucidi negli ultimi trenta metri. Quattro punti nelle prime quattro partite del - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. Secondo sport.sky.it
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: la squadra di Conte non brilla, ora ha solo 4 punti - McTominay e Hojlund sprecano due occasioni nella ripresa ... Come scrive corrieredellosport.it