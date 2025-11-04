NapoliEintracht 0-0 Di Lorenzo | Buona partita ma dobbiamo essere più concreti

Forzazzurri.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del capitano del Napoli dopo il pareggio con l’Eintracht al Maradona. Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napolieintracht 0 0 di lorenzo buona partita ma dobbiamo essere pi249 concreti

© Forzazzurri.net - Napoli.Eintracht 0-0, Di Lorenzo: “Buona partita ma dobbiamo essere più concreti”

Approfondisci con queste news

napolieintracht 0 0 lorenzoNapoli-Eintracht, Di Lorenzo nel post partita: «Meritavamo la vittoria, ci è mancato solo il gol» - 0 contro l'Eintracht Francoforte, gli azzurri sprecano e non riescono a trovare la via del gol. Si legge su msn.com

napolieintracht 0 0 lorenzoNapoli-Eintracht Francoforte 0-0, le pagelle: McTominay, serata no. Rrahmani una garanzia - 0 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Lo riporta tuttomercatoweb.com

napolieintracht 0 0 lorenzoNapoli-Eintracht Francoforte 0-0: la squadra di Conte non brilla, ora ha solo 4 punti - McTominay e Hojlund sprecano due occasioni nella ripresa ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napolieintracht 0 0 Lorenzo