Napoli-Eintracht 0-0 Conte | Tedeschi solo catenaccio nulla da rimproverare ai ragazzi

Forzazzurri.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico partenopeo dopo il pareggio contro l’Eintracht. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY dopo il pareggio contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli eintracht 0 0 conte tedeschi solo catenaccio nulla da rimproverare ai ragazzi

© Forzazzurri.net - Napoli-Eintracht 0-0, Conte: “Tedeschi solo catenaccio, nulla da rimproverare ai ragazzi”

Leggi anche questi approfondimenti

napoli eintracht 0 0Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

napoli eintracht 0 0Napoli-Eintracht, Di Lorenzo nel post partita: «Meritavamo la vittoria, ci è mancato solo il gol» - 0 contro l'Eintracht Francoforte, gli azzurri sprecano e non riescono a trovare la via del gol. Secondo ilmattino.it

napoli eintracht 0 0Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht 0 0