Napoli-Eintracht 0-0 Conte ritrova Lobotka e lancia Gutierrez sulla sinistra LIVE
Il Napoli si appresta ad affrontare l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata del girone di Champions League. Per gli azzurri rappresenta già uno snodo cruciale per il percorso europeo dopo la cocente e umiliante sconfitta contro il PSV nella giornata precedente. La classifica per ora recita soli tre punti per i partenopei a cinque giornate dal termine, vien da sé che la vittoria oggi è un obbligo per sperare in un passaggio del turno. Conte per affrontare i tedeschi potrà contare sul ritorno di Lobotka in mezzo al campo vicino agli insostituibili Anguissa e McTominay. Davanti ci sarà il tridente composto da Politano ed Elmas sulle fasce con Hojlund riferimento centrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Napoli-Eintracht, Elmas parte titolare. Lobotka torna padrone del centrocampo In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Napoli #NapoliEintracht #SkyUCL - X Vai su X
Youth League, terzo pareggio per il Napoli: 0-0 in casa con l'Eintracht Francoforte - Terzo pareggio in quattro giornate di Youth League per il Napoli, che in casa, contro il Francoforte, non va oltre lo 0- Secondo tuttomercatoweb.com
Youth League, Napoli-Eintracht 0-0: parte il secondo tempo, chance per l'Eintracht - Cross laterale deviato dal vento, palla che sbatte sulla traversa e arriva a Llicevic che ... Segnala tuttonapoli.net
Youth League, Napoli-Eintracht 0-0: terzo pari di fila per gli azzurrini - Termina a reti inviolate il quarto turno di Uefa Youth League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: una gara estremamente equilibrata e tattica dove l'incertezza e la paura di commettere ... Riporta tuttonapoli.net