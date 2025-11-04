Napoli – Eintracht 0-0 | al Maradona vince la noia la reazione dei tifosi

Reti bianche al Maradona tra il Napoli e l’ Eintracht che, in uno dei due match delle 18:45 del martedì di Champions League, si dividono la posta in palio con un punto a testa. Una prestazione soporifera per entrambe le compagini, con i padroni di casa che non sono riusciti a fare meglio rispetto al muro difensivo messo a punto dai tedeschi. Un’opportunità sprecata da parte degli uomini di Antonio Conte, che ora vedono complicarsi il discorso qualificazione, considerando i quattro punti conquistati in queste prime quattro partita della League Phase. Finisce 0-0 tra Napoli e Eintracht – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Eintracht 0-0: al Maradona vince la noia, la reazione dei tifosi

