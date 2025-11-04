Napoli è uno dei posti più pericolosi del mondo l’Eintracht raddoppia la scorta alla squadra

“Napoli è uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale”, dice Philipp Reschke alla Faz. Reschke è il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Francoforte responsabile dell’ufficio legale, dei tifosi, della sicurezza e dell’organizzazione delle partite. E ogni volta che c’è una partita con il Napoli regala perle di sobrietà, ormai è quasi una tradizione. Fatto sta che l’Eintracht Francoforte per la trasferta di stasera ha deciso di raddoppiare la scorta alla squadra. L’entourage dell’Eintracht è composto da 90 persone, perché c’è anche la squadra Under 19 che gioca in Youth League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

