Napoli è uno dei posti più pericolosi del mondo l’Eintracht raddoppia la scorta alla squadra
“Napoli è uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale”, dice Philipp Reschke alla Faz. Reschke è il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Francoforte responsabile dell’ufficio legale, dei tifosi, della sicurezza e dell’organizzazione delle partite. E ogni volta che c’è una partita con il Napoli regala perle di sobrietà, ormai è quasi una tradizione. Fatto sta che l’Eintracht Francoforte per la trasferta di stasera ha deciso di raddoppiare la scorta alla squadra. L’entourage dell’Eintracht è composto da 90 persone, perché c’è anche la squadra Under 19 che gioca in Youth League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Ponte dell’Immacolata a Napoli! Altri pullman… altri posti disponibili! Scopri Napoli e le sue meraviglie, le affascinanti Catacombe di San Gennaro, la maestosa Reggia di Caserta, le splendide luminare di Salerno e la magia di Sorrento tra luci, sapori - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, rimossi posti auto e barriere spartitraffico abusivi - A Napoli i Carabinieri della compagnia Vomero con il contributo della Polizia Locale e il personale della Napoli Servizi hanno presidiato via Giacinto Gigante e piazza Muzii all'insegna della legalità ... Lo riporta ansa.it