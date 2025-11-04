Napoli dopo Osimhen il Galatasaray sogna anche Zambo Anguissa

Dailynews24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Turchia rimbalza un’indiscrezione che fa rumore: il Galatasaray sogna di strappare Zambo Anguissa al Napoli. Il club turco, sempre a caccia di profili di spessore internazionale, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista camerunense, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Secondo quanto trapela, l’idea sarebbe nata da un suggerimento di Victor . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

