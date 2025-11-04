Napoli De Bruyne rompe il silenzio | Il mio recupero già è iniziato

Kevin De Bruyne è fermo da due settimane. Il centrocampista, dopo aver calciato il rigore che ha sbloccato la partita Napoli-Inter, ha sul momento subito un infortunio muscolare. A distanza di qualche giorno, il calciatore belga si è operato, con l’obiettivo di cercare di ridurre i tempi di guarigione. Ora, sta facendo riabilitazione. KDB, ieri, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

