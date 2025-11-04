Napoli controlli dei Carabinieri a Posillipo | sei denunciati e sequestrata un’autorimessa
Operazione a largo raggio tra Posillipo e Mergellina: denunciati parcheggiatori abusivi, un 18enne armato e scoperta autorimessa sovraffollata. Napoli – Posillipo. I Carabinieri hanno passato al setaccio il quartiere collinare in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a sei denunce e al sequestro di un'autorimessa. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Durante le operazioni, i militari hanno fermato un 18enne in via Caracciolo, nei pressi di uno chalet. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e un punteruolo artigianale, venendo così denunciato per porto di armi improprie.
