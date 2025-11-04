Napoli Conte | Solo 0-0 contro il loro catenaccio

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo giocato la nostra partita, ma sono mancate le conclusioni. Se non segni non vinci, sei bravo ma finisce 0-0, dispiace perché giochi contro la squadra tedesca che ha fatto il catenaccio italiano”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo lo 0-0 in Champions contro l’Eintracht Francoforte. “Gli avversari – spiega Conte – sono stati un po’ troppo prudenti, si parla di calcio offensivo europeo e invece se avessimo fatto noi una partita così in Germania ci avrebbero detto il catenaccio. Ora cerchiamo di andare avanti a livello calcistico proponendo qualcosa di europeo sulla pressione, sul dominio del match, poi se non segni dopo occasioni clamorose dispiace, ma ho visto impegno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Solo 0-0 contro il loro catenaccio”

