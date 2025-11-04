Napoli Conte lo ‘strappa’ alla concorrenza | rovinati i piani di Inter e Milan

La stagione è ancora molto lunga, ma le società cominciano a pianificare il futuro. Milan e Inter sarebbero sulle tracce di Giovane, attaccante dell’Hellas Verona, che però potrebbe rientrare anche in orbita Napoli. Napoli su Giovane: pista concreta. Secondo quanto raccolta dalla nostra redazione, Inter e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia per il gioiellino del club veneto. Tuttavia, la società campione d’Italia non avrebbe intenzione di restare a guardare. Gli azzurri starebbero seguendo il brasiliano, reduce da un gol straordinario proprio contro i nerazzurri. Al Napoli di Conte piace Giovane del Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte lo ‘strappa’ alla concorrenza: rovinati i piani di Inter e Milan

