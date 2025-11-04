Napoli capitale del fantasy | eventi alla Mostra d’Oltremare e a Palazzo Serra di Cassano

Ildenaro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 15 e domenica 16 novembre il Fantasy Day torna tra i suoi appassionati per presentare nuovi progetti e iniziative. Il pubblico del Fantasia Book Party, il festival internazionale del fantasy letterario ospitato alla Mostra d’Oltremare di Napoli, troverà anche le postazioni dell’ Associazione Altanur, dedicate ai tre pilastri dell’immaginario fantastico: Fantasy Day, Fantasy Day Film Festival e I Lazahar. In occasione del Fantasia Book Party, gli organizzatori del Fantasy Day hanno deciso di fare un regalo ai fan: chi prenoterà il biglietto attraverso i canali social ufficiali avrà diritto a uno sconto del 50%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

