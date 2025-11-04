Napoli a caccia del sostituto di De Bruyne | l’annuncio di Manna non lascia dubbi
Il Napoli di Antonio Conte affronta l’Eintracht Francoforte martedì 4 novembre alle 18:45 al Maradona,?dopo il ko pesante col PSV che ha fatto scivolare gli azzurri al 23° posto.?Serve una vittoria per rilanciare le ambizioni europee.?Il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di pazienza, infortuni e mercato. Mercato e infortuni: De Bruyne ko, si guarda intorno. L’infortunio di De Bruyne apre scenari di mercato.?“Ci stiamo guardando intorno, saremo pronti al momento giusto”, ha ammesso Manna. Il DS ha poi dichiarato che la panchina lunga era l’obiettivo estivo, il prossimo mercato sarà diverso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
