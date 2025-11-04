V ivere da soli può essere una scelta o una ferita, ma davanti a entrambe le situazioni, il costo della vita non fa differenza. Pur se in Italia, vivere da soli è sempre più comune, raramente viene considerata la difficoltà di questo vivere che obbliga ad accollarsi tutte le responsabilità e tutte le spese che, come ben sappiamo, oggi sono più pesanti che mai. Quando, infatti, si parla di aiuti economici, il cittadino single resta quasi sempre ai margini: invisibile tra le righe delle manovre, escluso dai benefici pensati molto più per le famiglie numerose. Qualcosa, però, forse sta cambiando. Si comincia, infatti, a sentir parlare più frequentemente di bonus single. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mutui agevolati, affitti detraibili, bonus psicologo e riduzioni su tasse e utenze: una rete di sostegni pensata per chi si mantiene con un solo reddito senza il supporto di un nucleo familiare