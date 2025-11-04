Mutui agevolati affitti detraibili bonus psicologo e riduzioni su tasse e utenze | una rete di sostegni pensata per chi si mantiene con un solo reddito senza il supporto di un nucleo familiare
V ivere da soli può essere una scelta o una ferita, ma davanti a entrambe le situazioni, il costo della vita non fa differenza. Pur se in Italia, vivere da soli è sempre più comune, raramente viene considerata la difficoltà di questo vivere che obbliga ad accollarsi tutte le responsabilità e tutte le spese che, come ben sappiamo, oggi sono più pesanti che mai. Quando, infatti, si parla di aiuti economici, il cittadino single resta quasi sempre ai margini: invisibile tra le righe delle manovre, escluso dai benefici pensati molto più per le famiglie numerose. Qualcosa, però, forse sta cambiando. Si comincia, infatti, a sentir parlare più frequentemente di bonus single. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prima casa, in Alto Adige arrivano i mutui agevolati. Dal 2026 le banche altoatesine offriranno mutui agevolati per la prima casa con contributo provinciale annuale. Il provvedimento, approvato dalla Giunta, è parte centrale della riforma Abitare. Intesa iniziale - facebook.com Vai su Facebook
Bonus per i single: dalle detrazioni per l'affitto alle agevolazioni per Tari e mutuo. Tutti gli incentivi - Bonus per i single, ecco tutte le agevolazioni disponibili per i nuclei familiari composti da una sola persona. Riporta corriereadriatico.it
Mutui, affitti, prestiti, lavoro: tutte le misure per i giovani - È una domanda necessaria davanti a dati che fotografano una situazione critica che si trascina da decenni: in Italia, 6,4 milioni di giovani tra i 18 e i 34 ... Si legge su corriere.it
Bonus per i single: dalle detrazioni per l'affitto alle agevolazioni per il mutuo. Gli incentivi - Bonus per i single, ecco tutte le agevolazioni disponibili per i nuclei familiari composti da una sola persona. Segnala msn.com