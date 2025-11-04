Musk Bezos e Zuckerberg più ricchi grazie a Trump | +698 miliardi in un anno
Secondo l’ultimo rapporto di Oxfam America, la ricchezza collettiva dei dieci miliardari più ricchi degli Stati Uniti è aumentata di 698 miliardi di dollari nell’ultimo anno. I ricercatori hanno calcolato che l’1% delle famiglie più ricche ha accumulato una ricchezza 101 volte superiore a quella di una famiglia media americana. Negli Stati Uniti la disuguaglianza economica sta aumentando e il dito è puntato proprio verso l’amministrazione Trump. Mentre pochi si arricchiscono, il 40% della popolazione statunitense viene considerato a basso reddito, con guadagni inferiori alla soglia di povertà. Basta guardare ai dieci Paesi con le economie più grandi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) per avere una visione più chiara della situazione: gli Stati Uniti hanno il tasso più alto di povertà relativa, il secondo più alto di povertà infantile e mortalità infantile e il secondo tasso più basso di aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
