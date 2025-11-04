Musica sperimentale al Circo della Farfalla | Alessandro Antolini porta il progetto Aga

Brindisireport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Il Circo della Farfalla di Francavilla Fontana prosegue la sua stagione eventi 2025-2026 con un appuntamento dedicato agli amanti della musica d'autore. Sabato 8 novembre, alle 22:00, il palco di via Regina Elena ospiterà Aga, il progetto musicale di Alessandro Antolini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Musica Sperimentale Circo Farfalla