Musica Salvatore Petrotto e Mariella Mastrilli tornano con Ce la farò | il nuovo singolo in uscita a novembre
Dopo il successo dei precedenti singoli "Anime Senza Confini" e “Ti sento”, che hanno registrato un crescente numero di ascolti sulle principali piattaforme digitali, il professore Salvatore Petrotto torna a emozionare il pubblico con un nuovo brano. Si intitola “Ce la farò” ed è il dodicesimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
