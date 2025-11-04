Musica Salvatore Petrotto e Mariella Mastrilli tornano con Ce la farò | il nuovo singolo in uscita a novembre

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dei precedenti singoli "Anime Senza Confini" e “Ti sento”, che hanno registrato un crescente numero di ascolti sulle principali piattaforme digitali, il professore Salvatore Petrotto torna a emozionare il pubblico con un nuovo brano. Si intitola “Ce la farò” ed è il dodicesimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

musica salvatore petrotto mariella"Sento", il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte le piattaforme - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Da domani, 22 ottobre 2025, sarà ... Lo riporta palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Salvatore Petrotto Mariella