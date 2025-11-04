musica indiana con il maestro di sarangi pandit sangeet mishra

Concerto di musica classica tradizionale Indiana giovedì (ore 21) al Teatro Studio Moriconi di Jesi. Il titolo dell’evento è ‘India in concert, a night with sarangi’ e avrà come protagonista il prestigioso Maestro di sarangi Pandit Sangeet Mishra, affiancato da Manish Madankar (tabla) e Fabio Pierdominici (sarangi). La musica tradizionale dell’India del Nord si caratterizza per la sua improvvisazione sapiente e per il virtuosismo dei suoi interpreti ed è sopravvissuta intatta nei secoli senza perdere la sua raffinatezza. Ogni esecuzione è una nuova creazione nel rispetto di una severa struttura di regole complesse ed inflessibili e fondamentali per la riuscita dell’improvvisazione: un genere musicale così unico ed importante da essere stato riconosciuto come Patrimonio immateriale Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

