Malegno (Brescia), 4 novembre 2025 – Gli studenti delle scuole secondarie di Cividate Camuno e Malegno l’11 novembre saranno ospiti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri durante una celebrazione che si svolgerà nella Scuola Ufficiali. I ragazzi, guidati dal professore Maurizio Ricci, nelle scorse settimane hanno creato una canzone dedicata alla quarta Arma Italiana per ordine di fondazione, che viene ricordata oggi 4 novembre con l’Esercito Italiano, La Marina Militare, l’Aeronautica italiana e la Guardia di Finanza. Non si tratta solo di una melodia, ma un tributo che unisce epoche e sacrifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica e impegno: gli studenti di Cividate e Malegno compongono una canzone per i carabinieri